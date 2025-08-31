Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Abend mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 73,88 USD nach.

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 73,88 USD. Im Tief verlor die Nike-Aktie bis auf 73,71 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 74,64 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 984.088 Nike-Aktien umgesetzt.

Bei 90,62 USD markierte der Titel am 27.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 22,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 41,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,55 USD. Im Vorjahr erhielten Nike-Aktionäre 1,57 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 83,22 USD.

Am 26.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,99 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 11,12 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 11,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,66 USD je Nike-Aktie.

