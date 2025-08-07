Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagnachmittag nahe Vortagesniveau

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Zum Vortag unverändert notierte die Nike-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 74,28 USD.

Im New York-Handel kam die Nike-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 74,28 USD. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 74,34 USD zu. Das Tagestief markierte die Nike-Aktie bei 73,72 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,26 USD. Zuletzt wechselten 127.310 Nike-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,62 USD. Dieser Kurs wurde am 27.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 22,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 52,28 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,62 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nike-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,57 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,55 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,00 USD.

Nike ließ sich am 26.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,14 USD gegenüber 0,99 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 11,12 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 11,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2026 1,66 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

