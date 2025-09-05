DAX23.741 +0,6%ESt505.349 +0,6%Top 10 Crypto15,77 -0,2%Dow45.395 ±-0,0%Nas21.869 +0,8%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1745 +0,2%Öl65,99 +0,5%Gold3.634 +1,3%
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit Einbußen

08.09.25 16:10 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit Einbußen

Die Aktie von Nike gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 73,81 USD.

Nike Inc.
62,99 EUR -0,06 EUR -0,10%
Die Nike-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,1 Prozent auf 73,81 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Nike-Aktie bei 73,75 USD. Bei 74,26 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 163.192 Nike-Aktien.

Am 27.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,62 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,77 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (52,28 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 29,17 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nike-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,57 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,55 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,22 USD.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Nike am 26.06.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nike ein EPS von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,91 Prozent auf 11,12 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12,62 Mrd. USD gelegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 1,66 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

