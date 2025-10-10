DAX24.587 -0,1%Est505.617 -0,2%MSCI World4.338 ±0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.071 +0,2%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1572 ±0,0%Öl63,66 -2,4%Gold3.981 +0,1%
Kursverlauf

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagnachmittag leichter

10.10.25 16:09 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagnachmittag leichter

Die Aktie von Nike gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nike-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 67,95 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
58,83 EUR -0,06 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 67,95 USD ab. Bei 67,74 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 68,23 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 239.546 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 18.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,76 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,74 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 52,28 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,56 USD. Im Vorjahr erhielten Nike-Aktionäre 1,57 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 86,25 USD an.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Nike am 30.09.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,73 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11,61 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 1,64 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

