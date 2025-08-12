DAX24.212 +0,8%ESt505.389 +1,0%Top 10 Crypto16,82 +1,5%Dow44.698 +0,5%Nas21.714 +0,2%Bitcoin103.704 +0,8%Euro1,1717 +0,4%Öl65,84 -0,4%Gold3.363 +0,5%
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- Wall Street fester -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike macht am Mittwochnachmittag Boden gut

13.08.25 16:09 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Die Aktie von Nike zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Nike konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 3,3 Prozent auf 77,39 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
65,90 EUR 1,63 EUR 2,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 77,39 USD nach oben. Die Nike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 77,43 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,44 USD. Der Tagesumsatz der Nike-Aktie belief sich zuletzt auf 271.348 Aktien.

Am 27.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 17,10 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 32,45 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,57 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,55 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,22 USD je Nike-Aktie an.

Am 26.06.2025 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,12 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 11,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2026 1,66 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
11.08.2025Nike OutperformBernstein Research
11.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
28.07.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.2025Nike OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Nike OutperformBernstein Research
28.07.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.07.2025Nike OutperformBernstein Research
27.06.2025Nike OutperformBernstein Research
27.06.2025Nike BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
23.07.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.2025Nike HaltenDZ BANK
27.06.2025Nike Equal WeightBarclays Capital
27.06.2025Nike NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.08.2023Nike VerkaufenDZ BANK
30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK
23.04.2021Nike VerkaufenDZ BANK

