Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Nike im Fokus

Die Aktie von Nike zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Nike konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 3,3 Prozent auf 77,39 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 77,39 USD nach oben. Die Nike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 77,43 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,44 USD. Der Tagesumsatz der Nike-Aktie belief sich zuletzt auf 271.348 Aktien.

Am 27.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 17,10 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 32,45 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,57 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,55 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,22 USD je Nike-Aktie an.

Am 26.06.2025 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,12 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 11,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2026 1,66 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

