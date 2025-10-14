Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Blick auf Nike-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 66,59 USD.

Die Nike-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 66,59 USD abwärts. In der Spitze büßte die Nike-Aktie bis auf 66,12 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,51 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 191.266 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 18.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,76 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,29 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 27,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nike-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,57 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,55 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 86,25 USD.

Nike veröffentlichte am 30.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,73 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,61 Mrd. USD in den Büchern standen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 1,64 USD in den Büchern stehen haben wird.

