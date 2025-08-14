DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,63 -1,0%Dow45.015 +0,2%Nas21.608 -0,5%Bitcoin100.143 -1,6%Euro1,1711 +0,5%Öl66,43 -0,7%Gold3.344 +0,2%
So entwickelt sich Nike

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag gefragt

15.08.25 16:13 Uhr

15.08.25 16:13 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag gefragt

Die Aktie von Nike gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 77,35 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
65,34 EUR -0,20 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 77,35 USD. Die Nike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 77,50 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 76,74 USD. Zuletzt wechselten via New York 496.360 Nike-Aktien den Besitzer.

Bei 90,62 USD markierte der Titel am 27.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,16 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,28 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Nike-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,57 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,55 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 83,22 USD je Nike-Aktie aus.

Nike veröffentlichte am 26.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,99 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,62 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,12 Mrd. USD.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 1,66 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 5 Jahren bedeutet

Apple-Aktie im Blick: Diese Bücher sollte man laut Tim Cook gelesen haben

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 3 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nike Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Nike NeutralUBS AG
11.08.2025Nike OutperformBernstein Research
11.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
28.07.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Nike OutperformBernstein Research
28.07.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.07.2025Nike OutperformBernstein Research
27.06.2025Nike OutperformBernstein Research
27.06.2025Nike BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Nike NeutralUBS AG
11.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
23.07.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.2025Nike HaltenDZ BANK
27.06.2025Nike Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.08.2023Nike VerkaufenDZ BANK
30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK
23.04.2021Nike VerkaufenDZ BANK

