Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag gefragt
Die Aktie von Nike gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 77,35 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 77,35 USD. Die Nike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 77,50 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 76,74 USD. Zuletzt wechselten via New York 496.360 Nike-Aktien den Besitzer.
Bei 90,62 USD markierte der Titel am 27.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,16 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,28 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Nike-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,57 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,55 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 83,22 USD je Nike-Aktie aus.
Nike veröffentlichte am 26.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,99 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,62 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,12 Mrd. USD.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 1,66 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
