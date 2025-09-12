DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.840 ±0,0%Nas22.347 +0,9%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1766 +0,3%Öl67,22 +0,5%Gold3.681 +1,0%
Profil
Aktienentwicklung

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagnachmittag mit Einbußen

15.09.25 16:13 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagnachmittag mit Einbußen

Die Aktie von Nike gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nike-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 72,82 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
61,86 EUR 0,21 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Nike gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 72,82 USD abwärts. Die Nike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 72,59 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,18 USD. Zuletzt wurden via New York 224.794 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 27.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 24,44 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 52,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 28,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Nike-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,57 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,55 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 83,22 USD.

Nike veröffentlichte am 26.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 11,12 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,62 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

