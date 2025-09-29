Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike fällt am Dienstagabend
Die Aktie von Nike gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nike befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,6 Prozent auf 69,12 USD ab.
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 69,12 USD. Zwischenzeitlich weitete die Nike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 68,83 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,07 USD. Bisher wurden heute 1.219.065 Nike-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 89,75 USD. Mit einem Zuwachs von 29,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,28 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 32,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Nike-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,57 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,56 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 84,88 USD.
Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 26.06.2025. Das EPS lag bei 0,14 USD. Im letzten Jahr hatte Nike einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,91 Prozent auf 11,12 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,66 USD je Aktie in den Nike-Büchern.
Nachrichten zu Nike Inc.
Analysen zu Nike Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Nike Neutral
|UBS AG
|18.09.2025
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.2025
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.2025
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Nike Neutral
|UBS AG
|04.09.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.2025
|Nike Neutral
|UBS AG
|11.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.2022
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
