US-Shutdown droht: US-Börsen leichter -- DAX letztlich fester -- CoreWeave, Meta, Lufthansa, Continental, Alibaba, Tilray, Clara Technologies, Wolfspeed, Firefly, Etsy, Shopify im Fokus
3. Quartal 2025: So bewegten sich die DAX-Aktien im vergangenen Quartal
CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur
Aktienkurs aktuell

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike fällt am Dienstagabend

30.09.25 20:25 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike fällt am Dienstagabend

Die Aktie von Nike gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nike befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,6 Prozent auf 69,12 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
59,01 EUR -0,21 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 69,12 USD. Zwischenzeitlich weitete die Nike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 68,83 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,07 USD. Bisher wurden heute 1.219.065 Nike-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 89,75 USD. Mit einem Zuwachs von 29,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,28 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 32,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Nike-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,57 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,56 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 84,88 USD.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 26.06.2025. Das EPS lag bei 0,14 USD. Im letzten Jahr hatte Nike einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,91 Prozent auf 11,12 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,66 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025Nike BuyJefferies & Company Inc.
29.09.2025Nike NeutralUBS AG
18.09.2025Nike OutperformRBC Capital Markets
04.09.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Nike BuyJefferies & Company Inc.
18.09.2025Nike OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Nike BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Nike OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Nike NeutralUBS AG
04.09.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
14.08.2025Nike NeutralUBS AG
11.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.08.2023Nike VerkaufenDZ BANK
30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK
23.04.2021Nike VerkaufenDZ BANK

