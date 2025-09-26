DAX23.882 +0,6%ESt505.527 +0,4%Top 10 Crypto15,53 ±0,0%Dow46.138 -0,4%Nas22.526 -0,3%Bitcoin96.462 -1,0%Euro1,1729 ±0,0%Öl67,09 -0,8%Gold3.838 +0,1%
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX im Plus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental, Alibaba, Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy im Fokus
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Vor drohendem US-Shutdown ab Mittwoch: DAX präsentiert sich freundlich Vor drohendem US-Shutdown ab Mittwoch: DAX präsentiert sich freundlich
So entwickelt sich Nike

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

30.09.25 16:10 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Nike. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 69,75 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
58,84 EUR -0,38 EUR -0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nike-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 69,75 USD. Kurzfristig markierte die Nike-Aktie bei 70,20 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,07 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 318.629 Stück.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 89,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 28,67 Prozent zulegen. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,28 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Nike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,56 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nike 1,57 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 84,88 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 26.06.2025. Das EPS belief sich auf 0,14 USD gegenüber 0,99 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,91 Prozent auf 11,12 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,66 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025Nike BuyJefferies & Company Inc.
29.09.2025Nike NeutralUBS AG
18.09.2025Nike OutperformRBC Capital Markets
04.09.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Nike BuyJefferies & Company Inc.
18.09.2025Nike OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Nike BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Nike OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Nike NeutralUBS AG
04.09.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
14.08.2025Nike NeutralUBS AG
11.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.08.2023Nike VerkaufenDZ BANK
30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK
23.04.2021Nike VerkaufenDZ BANK

