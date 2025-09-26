Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

So entwickelt sich Nike

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Nike. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 69,75 USD zu.

Die Nike-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 69,75 USD. Kurzfristig markierte die Nike-Aktie bei 70,20 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,07 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 318.629 Stück.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 89,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 28,67 Prozent zulegen. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,28 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Nike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,56 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nike 1,57 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 84,88 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 26.06.2025. Das EPS belief sich auf 0,14 USD gegenüber 0,99 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,91 Prozent auf 11,12 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,66 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

