Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Abend nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Nike zeigt sich am Montagabend ohne große Bewegung. Die Nike-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 72,96 USD.
Die Nike-Aktie bewegte sich um 20:08 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 72,96 USD. Die Nike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 73,19 USD. Bei 72,59 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 73,18 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 618.808 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.09.2024 bei 90,62 USD. 24,21 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,28 USD. Mit Abgaben von 28,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nike-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,57 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,55 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 83,22 USD.
Am 26.06.2025 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,99 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 11,12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,91 Prozent verringert.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 1,66 USD in den Büchern stehen haben wird.
Analysen zu Nike Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Nike Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.2025
|Nike Neutral
|UBS AG
|11.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.07.2025
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.2022
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
