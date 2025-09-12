DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.870 +0,1%Nas22.311 +0,8%Bitcoin97.995 -0,4%Euro1,1771 +0,3%Öl67,43 +0,8%Gold3.681 +1,0%
Nike im Fokus

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Abend nahe Vortagesniveau

15.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Nike zeigt sich am Montagabend ohne große Bewegung. Die Nike-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 72,96 USD.

Die Nike-Aktie bewegte sich um 20:08 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 72,96 USD. Die Nike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 73,19 USD. Bei 72,59 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 73,18 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 618.808 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.09.2024 bei 90,62 USD. 24,21 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,28 USD. Mit Abgaben von 28,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nike-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,57 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,55 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 83,22 USD.

Am 26.06.2025 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,99 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 11,12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,91 Prozent verringert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 1,66 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nike-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Aktien von adidas und PUMA trotzen der Lululemon-Enttäuschung

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nike von vor 5 Jahren bedeutet

Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Nike BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Nike NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Nike BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Nike OutperformBernstein Research
28.07.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.07.2025Nike OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
14.08.2025Nike NeutralUBS AG
11.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
23.07.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
22.08.2023Nike VerkaufenDZ BANK
30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK
23.04.2021Nike VerkaufenDZ BANK

