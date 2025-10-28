Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagabend leichter

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nike gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 67,61 USD abwärts.

Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,4 Prozent auf 67,61 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nike-Aktie bisher bei 67,05 USD. Bei 68,29 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 694.273 Nike-Aktien.

Bei 82,44 USD erreichte der Titel am 27.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,93 Prozent hinzugewinnen. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,28 USD ab. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 29,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,55 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,57 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 86,25 USD angegeben.

Am 30.09.2025 hat Nike die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 11,73 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,61 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,01 Prozent gesteigert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,64 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nike von vor 10 Jahren eingebracht