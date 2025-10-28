Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 67,26 USD.
Die Nike-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 67,26 USD abwärts. Die Nike-Aktie sank bis auf 67,20 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 68,29 USD. Bisher wurden via New York 282.568 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 82,44 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 22,56 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 22,27 Prozent sinken.
Nach 1,57 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,55 USD je Nike-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 86,25 USD je Nike-Aktie aus.
Am 30.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,70 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,73 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,61 Mrd. USD in den Büchern standen.
Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2026 1,64 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Nachrichten zu Nike Inc.
Analysen zu Nike Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.10.2025
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.2025
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.10.2025
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|01.10.2025
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.2025
|Nike Neutral
|UBS AG
|01.10.2025
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.2025
|Nike Neutral
|UBS AG
|04.09.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.2022
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
