DAX24.316 ±0,0%Est505.705 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,65 -1,8%Nas23.713 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1661 +0,1%Öl64,17 -2,4%Gold3.964 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow fester -- DAX stabil -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen
Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Aktienkurs im Fokus

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag billiger

28.10.25 16:08 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 67,26 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
57,77 EUR -1,08 EUR -1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nike-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 67,26 USD abwärts. Die Nike-Aktie sank bis auf 67,20 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 68,29 USD. Bisher wurden via New York 282.568 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 82,44 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 22,56 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 22,27 Prozent sinken.

Nach 1,57 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,55 USD je Nike-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 86,25 USD je Nike-Aktie aus.

Am 30.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,70 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,73 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,61 Mrd. USD in den Büchern standen.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2026 1,64 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nike von vor 10 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: Nike und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nike Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
13.10.2025Nike OutperformBernstein Research
10.10.2025Nike OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Nike BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.10.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nike OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Nike OutperformBernstein Research
10.10.2025Nike OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Nike BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2025Nike OutperformBernstein Research
01.10.2025Nike KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nike NeutralUBS AG
01.10.2025Nike Equal WeightBarclays Capital
29.09.2025Nike NeutralUBS AG
04.09.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.08.2023Nike VerkaufenDZ BANK
30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK
23.04.2021Nike VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nike Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen