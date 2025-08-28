Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagnachmittag im Aufwind
Die Aktie von Nike gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Nike-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 78,81 USD. Den Tageshöchststand markierte die Nike-Aktie bei 79,13 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 77,90 USD. Zuletzt wechselten via New York 146.043 Nike-Aktien den Besitzer.
Am 27.09.2024 markierte das Papier bei 90,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nike-Aktie derzeit noch 14,99 Prozent Luft nach oben. Bei 52,28 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,55 USD, nach 1,57 USD im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 83,22 USD angegeben.
Nike veröffentlichte am 26.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 USD gegenüber 0,99 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 11,12 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 11,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 1,66 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Nike-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nike-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nike von vor 10 Jahren abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 5 Jahren bedeutet
Übrigens: Nike und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nike Inc.
Analysen zu Nike Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Nike Neutral
|UBS AG
|11.08.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.2025
|Nike Neutral
|UBS AG
|11.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.07.2025
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.2025
|Nike Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.2022
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nike Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen