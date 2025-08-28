Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagnachmittag im Aufwind

Nike im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Nike-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 78,81 USD. Den Tageshöchststand markierte die Nike-Aktie bei 79,13 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 77,90 USD. Zuletzt wechselten via New York 146.043 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 27.09.2024 markierte das Papier bei 90,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nike-Aktie derzeit noch 14,99 Prozent Luft nach oben. Bei 52,28 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,55 USD, nach 1,57 USD im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 83,22 USD angegeben.

Nike veröffentlichte am 26.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 USD gegenüber 0,99 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 11,12 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 11,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 1,66 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

