So entwickelt sich Nordex

Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagnachmittag mit Verlusten

02.09.25 16:09 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 20,34 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
20,34 EUR -0,44 EUR -2,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 20,34 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Nordex-Aktie bis auf 20,18 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 155.974 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.08.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 13,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,48 EUR. Dieser Wert wurde am 28.01.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,037 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 22,42 EUR angegeben.

Am 28.07.2025 hat Nordex die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,87 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,86 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 16.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nordex ein EPS in Höhe von 0,692 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 3 Jahren eingefahren

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Nordex-Aktie angepasst

Nordex-Aktie wechselhaft: Nordex Group baut 46-MW-Windpark in Schleswig-Holstein

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
