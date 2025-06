Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 18,11 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 15:51 Uhr 1,5 Prozent. Der Kurs der Nordex-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,46 EUR zu. Bei 18,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 412.440 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 1,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2025 Kursverluste bis auf 10,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 42,13 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,011 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,20 EUR an.

Am 25.04.2025 hat Nordex die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Nordex hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,06 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,83 Prozent zurück. Hier wurden 1,44 Mrd. EUR gegenüber 1,57 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Nordex am 28.07.2025 präsentieren. Am 13.08.2026 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,680 EUR je Aktie.

