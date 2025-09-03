Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Kurs der Nordex

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 21,46 EUR.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 21,46 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nordex-Aktie sogar auf 21,68 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 110.563 Nordex-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.08.2025 auf bis zu 23,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,23 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,037 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 22,42 EUR.

Nordex veröffentlichte am 28.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Nordex hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,01 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,86 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,87 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 16.11.2026 dürfte Nordex die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,692 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

