So entwickelt sich Nordex

Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit Abschlägen

08.09.25 12:06 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von Nordex gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 21,24 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
21,34 EUR -0,18 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Nordex befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 21,24 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Nordex-Aktie ging bis auf 21,22 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 71.197 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 9,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2025 Kursverluste bis auf 10,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 50,66 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Nordex-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,037 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 22,42 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 28.07.2025 vor. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte Nordex einen Gewinn von 0,01 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 1,87 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,692 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
