So bewegt sich Nordex

Nordex Aktie News: Nordex steigt am Montagvormittag

08.09.25 09:25 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex steigt am Montagvormittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nordex. Zuletzt wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 21,72 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
21,34 EUR -0,18 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nordex-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 21,72 EUR. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 21,76 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 21,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 12.128 Nordex-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,44 EUR) erklomm das Papier am 08.08.2025. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 7,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 28.01.2025 auf bis zu 10,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,037 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,42 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 28.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 1,87 Mrd. EUR gegenüber 1,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Nordex-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 16.11.2026 dürfte Nordex die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nordex ein EPS in Höhe von 0,692 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie steigt: Großauftrag für sieben Windturbinen in Baden-Württemberg erhalten

Aktienwechsel im September: Deutsche Bank, Siemens Energy und Co. steigen in EURO STOXX 50 auf

Deutsche Neuzugänge: Aktien von Fraport und Nordex steigen in den Stoxx 600 auf

Bildquellen: Nordex

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
