Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

Nordex im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 20,98 EUR abwärts.

Die Nordex-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 20,98 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 20,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.088 Nordex-Aktien.

Am 08.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Bei einem Wert von 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 100,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,037 EUR je Nordex-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,42 EUR je Nordex-Aktie aus.

Nordex veröffentlichte am 28.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,87 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,86 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 16.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,692 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie im Plus: Lieferung von Anlagen für Windpark in Österreich

Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen