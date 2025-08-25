DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,37 -3,1%Dow45.267 ±-0,0%Nas21.466 +0,1%Bitcoin94.118 -0,8%Euro1,1653 +0,3%Öl67,40 -2,0%Gold3.386 +0,6%
Nordex im Fokus

Nordex Aktie News: Nordex gibt am Nachmittag nach

26.08.25 16:10 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex gibt am Nachmittag nach

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 21,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
21,38 EUR -0,18 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 21,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 21,10 EUR. Bei 21,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 142.062 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 9,53 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,48 EUR am 28.01.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,037 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,42 EUR an.

Am 28.07.2025 hat Nordex die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,87 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,86 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,692 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
