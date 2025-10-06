Nordex Group erhält Aufträge aus der Ukraine über 189 Megawatt

DOW JONES--Nordex hat noch im September von der Okko Group Aufträge für zwei geplante Windparks im Westen der Ukraine erhalten. Die beiden Projekte sollen eine Gesamtleistung von 188,8 Megawatt haben. Nordex werde ab Mitte 2026 insgesamt 32 N163/5.X-Turbinen mit einem reduzierten und speziell zugeschnittenen Logistik- und Installationsumfang liefern, teilte der Windanlagenhersteller in Hamburg mit. Die Verträge umfassten den Service der Anlagen über einen Zeitraum von 20 Jahren.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung