Nordex Group erhält Aufträge aus der Ukraine über 189 Megawatt
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Nordex hat noch im September von der Okko Group Aufträge für zwei geplante Windparks im Westen der Ukraine erhalten. Die beiden Projekte sollen eine Gesamtleistung von 188,8 Megawatt haben. Nordex werde ab Mitte 2026 insgesamt 32 N163/5.X-Turbinen mit einem reduzierten und speziell zugeschnittenen Logistik- und Installationsumfang liefern, teilte der Windanlagenhersteller in Hamburg mit. Die Verträge umfassten den Service der Anlagen über einen Zeitraum von 20 Jahren.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/sha
(END) Dow Jones Newswires
October 06, 2025 02:02 ET (06:02 GMT)
Nachrichten zu Nordex AG
Analysen zu Nordex AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
