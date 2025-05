Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 94,83 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 94,83 CHF. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 95,12 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,78 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 439.929 Novartis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 8,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 16,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,95 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,75 CHF aus.

Novartis ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,65 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,15 CHF je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,90 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 15,02 Prozent gesteigert.

Am 17.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 21.07.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,53 USD im Jahr 2025 aus.

