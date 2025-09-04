DAX23.814 +0,2%ESt505.358 +0,2%Top 10 Crypto15,85 +3,0%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.500 +1,6%Euro1,1683 +0,3%Öl66,68 -0,3%Gold3.549 +0,1%
Novartis im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis behauptet sich am Freitagvormittag

05.09.25 09:26 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis behauptet sich am Freitagvormittag

Die Aktie von Novartis hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 103,84 CHF bewegte sich die Novartis-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
104,02 CHF 0,10 CHF 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Novartis-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 103,84 CHF. Bei 104,02 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 103,62 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 103,90 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 430.423 Novartis-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2025 auf bis zu 104,62 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 21,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,13 USD, nach 3,50 CHF im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,38 CHF je Novartis-Aktie aus.

Novartis gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11,61 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Novartis am 28.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,89 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Novartis AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
02.09.2025Novartis HoldJefferies & Company Inc.
29.08.2025Novartis NeutralUBS AG
27.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
22.08.2025Novartis NeutralUBS AG
21.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
21.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
01.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
28.07.2025Novartis OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Novartis HoldJefferies & Company Inc.
29.08.2025Novartis NeutralUBS AG
22.08.2025Novartis NeutralUBS AG
12.08.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.07.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
28.03.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
06.02.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

