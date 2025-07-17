DAX24.065 -0,4%ESt505.335 -0,2%Top 10 Crypto16,77 +3,2%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.354 +1,9%Euro1,1654 +0,1%Öl65,98 -0,5%Gold3.366 -1,0%
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Novartis am Montagvormittag zu

11.08.25 09:24 Uhr
Die Aktie von Novartis gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 96,06 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
96,04 CHF 1,98 CHF 2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 96,06 CHF zu. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 96,13 CHF. Bei 95,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 199.649 Novartis-Aktien.

Am 03.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Bei 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,13 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 97,75 CHF aus.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 11,61 Mrd. CHF gegenüber 11,32 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,89 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

