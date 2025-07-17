Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 96,01 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere um 15:52 Uhr 2,1 Prozent. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 97,15 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 95,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 1.512.683 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 102,72 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (81,10 CHF). Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 18,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,13 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 97,75 CHF an.

Novartis veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,61 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 11,32 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Novartis am 28.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2025 8,89 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

