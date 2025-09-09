DAX23.664 +0,1%ESt505.377 +0,3%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.050 +1,2%Nas22.034 +0,7%Bitcoin97.589 +0,2%Euro1,1746 +0,4%Öl66,44 -1,7%Gold3.638 -0,1%
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

11.09.25 16:13 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 101,72 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
101,74 CHF 1,00 CHF 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Novartis konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 101,72 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 102,22 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 101,28 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 608.337 Novartis-Aktien.

Am 04.09.2025 markierte das Papier bei 104,62 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 20,27 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,12 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,38 CHF je Novartis-Aktie an.

Novartis gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,61 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 11,32 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Am 03.11.2026 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,88 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie tiefer: Milliarden-Übernahme von Tourmaline Bio geplant

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen

Novartis und Arrowhead arbeiten zusammen an Parkinson-Behandlung - Aktien uneins

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

mehr Analysen