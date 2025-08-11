DAX24.040 -0,2%ESt505.335 +0,1%Top 10 Crypto16,54 +0,9%Dow44.434 +1,0%Nas21.578 +0,9%Bitcoin102.344 +0,1%Euro1,1666 +0,4%Öl66,54 -0,3%Gold3.343 -0,1%
Aktie im Blick

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag im Plus

12.08.25 16:09 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag im Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 96,20 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
96,31 CHF 0,29 CHF 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 96,20 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 96,95 CHF. Mit einem Wert von 96,08 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 810.475 Novartis-Aktien.

Bei 102,72 CHF markierte der Titel am 03.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 6,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 15,70 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,50 CHF aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 97,75 CHF.

Am 17.07.2025 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,45 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,32 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,61 Mrd. CHF ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Novartis.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,89 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie legt zu: Ianalumab erreicht Hauptziel in klinischen Studien

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen

Novartis-Aktie minimal tiefer: 39 % Zoll für Schweiz - Novartis gibt Stellungnahme ab

