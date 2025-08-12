Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Nachmittag gestärkt

So bewegt sich Novartis

Die Aktie von Novartis zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 97,09 CHF.

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 97,09 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 97,14 CHF an. Bei 96,34 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 626.025 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2024 auf bis zu 102,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 16,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,13 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 97,75 CHF aus.

Am 17.07.2025 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,61 Mrd. CHF – ein Plus von 2,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,89 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie in Grün: Ianalumab zeigt Wirkung bei weiterer Autoimmunerkrankung

Novartis-Aktie legt zu: Ianalumab erreicht Hauptziel in klinischen Studien

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen