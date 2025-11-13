Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis präsentiert sich am Vormittag fester

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Novartis. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 104,88 CHF.

Die Novartis-Aktie konnte um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 104,88 CHF. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 105,16 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 105,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 97.742 Novartis-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 106,88 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 1,91 Prozent zulegen. Bei 81,10 CHF fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,67 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,17 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 100,38 CHF.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 28.10.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,63 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,37 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11,13 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11,11 Mrd. CHF umgesetzt.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 03.02.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,93 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Oktober 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein

Novartis-Aktie in Grün: Millionen-Investition in deutsches Werk

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen