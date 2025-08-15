Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 100,34 CHF nach oben.

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 100,34 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 100,42 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,95 CHF. Bisher wurden heute 949.916 Novartis-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 102,72 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,37 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 19,17 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,13 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 97,75 CHF für die Novartis-Aktie.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,45 CHF je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent auf 11,61 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,32 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Novartis.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,89 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie in Grün: Ianalumab zeigt Wirkung bei weiterer Autoimmunerkrankung

Novartis-Aktie legt zu: Ianalumab erreicht Hauptziel in klinischen Studien

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen