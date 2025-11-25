Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Novartis im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 104,24 CHF.

Das Papier von Novartis legte um 09:07 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 104,24 CHF. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 104,36 CHF. Bei 103,76 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 185.722 Novartis-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 106,88 CHF erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 81,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,13 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 101,38 CHF an.

Novartis gewährte am 28.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,63 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,37 CHF je Aktie in den Büchern standen. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,13 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,11 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Am 04.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 03.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,93 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

