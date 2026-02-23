DAX24.982 ±-0,0%Est506.122 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1500 -4,1%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.453 -2,4%Euro1,1774 -0,1%Öl71,99 +0,7%Gold5.121 -2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 PayPal A14R7U Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Zölle: DAX stabil -- Wall Street freundlich erwartet -- Bayer: Klage gegen J&J wegen irreführender Werbung eingereicht -- AMD, Meta, PayPal, Strategy, TUI, Novo Nordisk, MTU im Fokus
Top News
Börse am Dienstag: DAX bleibt nahe 25.000-Punkte-Marke - Neue US-Zölle bremsen aus Börse am Dienstag: DAX bleibt nahe 25.000-Punkte-Marke - Neue US-Zölle bremsen aus
Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Novo Nordisk will US-Listenpreise für Ozempic und Wegovy massiv senken

24.02.26 14:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Novo Nordisk
32,56 EUR -0,94 EUR -2,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Peter Loftus

DOW JONES-- Novo Nordisk will US-Listenpreise für Ozempic und Wegovy massiv senken Novo Nordisk will die US-Listenpreise für seine beliebten Medikamente zur Gewichtsreduktion und gegen Diabetes, Wegovy und Ozempic, ab dem nächsten Jahr um bis zur Hälfte zu senken. Im Rahmen der Änderungen werden sowohl Ozempic als auch Wegovy ab dem 1. Januar 2027 für 675 US-Dollar pro Monat gelistet sein. Das ist die Hälfte des aktuellen Preises für das Adipositas-Medikament Wegovy und eine Senkung um 34 Prozent für das Diabetes-Medikament Ozempic. Die Preissenkungen werden auch für die Pillenversionen beider Injektionen gelten.

Wer­bung

Novo Nordisk senke die Listenpreise seiner Medikamente zum ersten Mal, sagten Manager. Dies geschieht insbesondere, um die hohen Eigenkosten für Patienten zu senken, die in Krankenversicherungen mit hohem Selbstbehalt eingeschrieben sind oder eine Mitversicherung zahlen, die einem Prozentsatz des Listenpreises entspricht.

"Wir hoffen, dass niedrigere Preise zu einem besseren Zugang und einer besseren Erschwinglichkeit führen werden", sagte Jamey Millar, Executive Vice President für das US-Geschäft von Novo Nordisk, in einem Interview.

Die Senkungen verschärfen einen Preiskrieg mit dem Erzrivalen Eli Lilly in einer der am schnellsten wachsenden und am härtesten umkämpften Kategorien der Pharmabranche. Millionen von Patienten nehmen die sogenannten GLP-1-Medikamente ein. Die Preise haben aber potenzielle weitere Kunden abgeschreckt, entweder weil ihre Krankenversicherungen die Medikamente nicht abdecken oder die von ihren Versicherungen festgelegten Eigenkosten zu hoch sind.

Wer­bung

Der weltweite Markt für GLP-1-Medikamente zur Gewichtsreduktion und gegen Diabetes beläuft sich auf rund 72 Milliarden Dollar und wird bis 2030 voraussichtlich auf etwa 139 Milliarden Dollar steigen, wie TD Cowen schätzte.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2026 08:03 ET (13:03 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novo Nordisk

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novo Nordisk

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
11:56Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
11:56Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
08:01Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
08:01Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
23.02.2026Novo Nordisk HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11:56Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
12.02.2026Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11:56Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
08:01Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
08:01Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
23.02.2026Novo Nordisk HoldDeutsche Bank AG
23.02.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.02.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
21.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
01.12.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
24.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen