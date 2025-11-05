NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA präsentiert sich am Mittwochabend fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 201,16 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 201,16 USD zu. Bei 202,90 USD markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 198,69 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 18.038.881 NVIDIA-Aktien.

Bei 212,15 USD erreichte der Titel am 30.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 86,63 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 56,93 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,030 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,040 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 207,14 USD an.

Am 27.08.2025 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,08 USD, nach 0,67 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46,74 Mrd. USD im Vergleich zu 30,04 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 19.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 25.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,54 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

