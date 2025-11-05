NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA gewinnt am Mittwochnachmittag
Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die NVIDIA-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 199,91 USD zu.
Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 199,91 USD. Zwischenzeitlich stieg die NVIDIA-Aktie sogar auf 200,10 USD. Bei 198,69 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 5.942.382 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 30.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 212,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 86,63 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass NVIDIA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,040 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NVIDIA 0,030 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 207,14 USD.
Am 27.08.2025 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,08 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46,74 Mrd. USD im Vergleich zu 30,04 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte NVIDIA am 19.11.2025 präsentieren. Am 25.11.2026 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,54 USD je NVIDIA-Aktie.
