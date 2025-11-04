NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag mit Kurseinbußen

DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,16 -0,3%Nas23.515 -1,3%Bitcoin89.340 -3,4%Euro1,1491 -0,3%Öl64,49 -0,5%Gold3.967 -0,9%
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 203,10 USD nach.

Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,8 Prozent auf 203,10 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 200,90 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 203,05 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 7.513.569 NVIDIA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 212,15 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 134,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für NVIDIA-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,030 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,040 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 207,14 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 27.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,08 USD gegenüber 0,67 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46,74 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30,04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 25.11.2026 dürfte NVIDIA die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2026 4,54 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen