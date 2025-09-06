NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA tendiert am Nachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Das Papier von NVIDIA legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,2 Prozent auf 170,74 USD.
Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 170,74 USD. Die NVIDIA-Aktie zog in der Spitze bis auf 170,74 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 167,57 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.403.512 NVIDIA-Aktien umgesetzt.
Am 29.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 184,46 USD. Mit einem Zuwachs von 8,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.
Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,030 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,040 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 200,71 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 27.08.2025. Das EPS lag bei 1,08 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 0,67 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 46,74 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,04 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 55,60 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 25.11.2026.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,51 USD je NVIDIA-Aktie.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.08.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|28.08.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.2025
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
