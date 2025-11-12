NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag billiger

So bewegt sich NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 192,04 USD.

Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 192,04 USD. Die NVIDIA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 191,80 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 195,69 USD. Bisher wurden via NASDAQ 5.139.522 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 212,15 USD markierte der Titel am 30.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 10,47 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,63 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,89 Prozent.

Nach 0,030 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,040 USD je NVIDIA-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 207,14 USD.

Am 27.08.2025 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46,74 Mrd. USD im Vergleich zu 30,04 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 19.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 25.11.2026.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,55 USD je Aktie.

