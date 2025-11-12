NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von NVIDIA

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von NVIDIA gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 192,19 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 192,19 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die NVIDIA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 191,46 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 195,69 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 21.451.859 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Bei 212,15 USD markierte der Titel am 30.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 10,39 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,63 USD. Mit einem Kursverlust von 54,92 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

NVIDIA-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,030 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,040 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 207,14 USD.

NVIDIA ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,08 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 46,74 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30,04 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 19.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 25.11.2026.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,55 USD je Aktie.

