NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von NVIDIA

Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Dow mit Rekord -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Siemens, Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Infineon, AMD im Fokus
Krypto-Offensive in Paris: Frankreich legt Gesetzentwurf für Bitcoin-Reserve vor
Ausblick: Virgin Galactic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Aktienkurs aktuell

12.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von NVIDIA gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 192,19 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 192,19 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die NVIDIA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 191,46 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 195,69 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 21.451.859 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Bei 212,15 USD markierte der Titel am 30.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 10,39 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,63 USD. Mit einem Kursverlust von 54,92 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

NVIDIA-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,030 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,040 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 207,14 USD.

NVIDIA ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,08 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 46,74 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30,04 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 19.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 25.11.2026.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,55 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
10.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

