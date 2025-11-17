NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Montagabend mit Einbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von NVIDIA. Das Papier von NVIDIA befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,4 Prozent auf 185,70 USD ab.
Um 20:08 Uhr fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 185,70 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte NVIDIA-Aktie bei 184,93 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 185,87 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 23.050.989 NVIDIA-Aktien den Besitzer.
Am 30.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 212,15 USD an. Gewinne von 14,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 86,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 53,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten NVIDIA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,030 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,040 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 207,14 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 27.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 0,67 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 55,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 46,74 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 30,04 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte NVIDIA am 19.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 25.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von NVIDIA.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 4,55 USD je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:51
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
