Heute im Fokus
Wall Street letztlich höher -- DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie steigt trotzdem: US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine - erstmals 3-Billionen-Dollar-Marke geknackt Alphabet-Aktie steigt trotzdem: US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine - erstmals 3-Billionen-Dollar-Marke geknackt
Kurssprung: Musk deckt sich mit Tesla-Aktien ein - Grünheide korrigiert Produktionsziele nach oben Kurssprung: Musk deckt sich mit Tesla-Aktien ein - Grünheide korrigiert Produktionsziele nach oben
Index-Performance im Blick

Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels mit Kursplus

15.09.25 22:32 Uhr
Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels mit Kursplus

Der NASDAQ Composite gewann zum Handelsende an Wert.

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,94 Prozent höher bei 22.348,75 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,461 Prozent auf 22.243,20 Punkte an der Kurstafel, nach 22.141,10 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 22.352,25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22.233,00 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 15.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21.622,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19.406,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 17.683,98 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 15,91 Prozent nach oben. Bei 22.352,25 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. 14.784,03 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Rambus (+ 10,29 Prozent auf 94,88 USD), Century Casinos (+ 9,06 Prozent auf 2,77 USD), AXT (+ 8,74 Prozent auf 3,98 USD), Upbound Group (+ 8,19 Prozent auf 27,07 USD) und American Eagle Outfitters (+ 7,03 Prozent auf 19,63 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Elron Electronic Industries (-13,85 Prozent auf 1,84 USD), Teva Pharmaceutical Industries (-5,22 Prozent auf 18,89 USD), Erie Indemnity (-4,98 Prozent auf 321,81 USD), Corcept Therapeutics (-4,58 Prozent auf 69,53 USD) und Intuitive Surgical (-3,49 Prozent auf 433,99 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 34.314.573 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,682 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,91 zu Buche schlagen. Mit 11,42 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

