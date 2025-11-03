Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Abend verlustreich
Die Aktie von Oracle gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 259,08 USD.
Das Papier von Oracle gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 259,08 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Oracle-Aktie bis auf 255,24 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 264,84 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.208.851 Oracle-Aktien.
Bei 345,69 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Oracle-Aktie somit 25,05 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 119,01 USD. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 117,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 1,70 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 USD je Oracle-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 311,00 USD für die Oracle-Aktie.
Oracle ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Oracle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,03 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,31 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,93 Mrd. USD ausgewiesen.
Oracle dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 15.12.2025 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,83 USD je Oracle-Aktie.
