Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 235,67 USD ab.

Die Oracle-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 235,67 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Oracle-Aktie bei 235,29 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 238,84 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 574.244 Oracle-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 260,77 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,65 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,01 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Oracle-Aktie mit einem Verlust von 49,50 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,84 USD, nach 1,70 USD im Jahr 2025. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 215,71 USD aus.

Am 11.06.2025 legte Oracle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,19 USD. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 15,90 Mrd. USD gegenüber 14,29 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Oracle am 15.12.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Oracle rechnen Experten am 14.09.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,76 USD je Aktie in den Oracle-Büchern.

