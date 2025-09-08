DAX23.721 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,56 -1,5%Dow45.674 +0,4%Nas21.784 -0,1%Bitcoin95.081 -0,2%Euro1,1726 -0,3%Öl67,07 +1,3%Gold3.641 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen volatil -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- CaliberCos, DHL, VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Novo Nordisk-Aktie verliert: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme bei Novo Nordisk Novo Nordisk-Aktie verliert: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme bei Novo Nordisk
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Blick auf Aktienkurs

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag in Rot

09.09.25 16:09 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 235,67 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
202,35 EUR -1,75 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Oracle-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 235,67 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Oracle-Aktie bei 235,29 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 238,84 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 574.244 Oracle-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 260,77 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,65 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,01 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Oracle-Aktie mit einem Verlust von 49,50 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,84 USD, nach 1,70 USD im Jahr 2025. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 215,71 USD aus.

Am 11.06.2025 legte Oracle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,19 USD. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 15,90 Mrd. USD gegenüber 14,29 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Oracle am 15.12.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Oracle rechnen Experten am 14.09.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,76 USD je Aktie in den Oracle-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So stuften die Analysten die Oracle-Aktie im vergangenen Monat ein

NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor einem Jahr eingefahren

In eigener Sache

Übrigens: Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Oracle

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Oracle

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Oracle Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
13:31Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
08.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
29.08.2025Oracle BuyUBS AG
06.08.2025Oracle KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
29.08.2025Oracle BuyUBS AG
06.08.2025Oracle KaufenDZ BANK
17.07.2025Oracle BuyUBS AG
08.07.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13:31Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
08.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.06.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.06.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.06.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen