Kursentwicklung im Fokus

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle verzeichnet am Abend Verluste

26.09.25 20:24 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle verzeichnet am Abend Verluste

Die Aktie von Oracle gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Oracle-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 284,18 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
243,50 EUR -7,40 EUR -2,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Oracle-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 284,18 USD. Bei 283,15 USD markierte die Oracle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 293,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2.146.917 Oracle-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 345,69 USD. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 21,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 119,01 USD. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 58,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Oracle-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,85 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 281,83 USD je Oracle-Aktie an.

Oracle gewährte am 09.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,01 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,03 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,93 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,31 Mrd. USD in den Büchern standen.

Oracle dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 15.12.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Oracle im Jahr 2026 6,83 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
22.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Oracle KaufenDZ BANK
10.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Oracle KaufenDZ BANK
10.09.2025Oracle BuyUBS AG
10.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
08.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

