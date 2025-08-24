DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.527 -0,4%Nas21.949 +0,3%Bitcoin97.135 +1,9%Euro1,1713 ±0,0%Öl67,72 +1,8%Gold3.643 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich im Minus -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt -- SAP, CaliberCos, NIO, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Aktien von SAP und Siemens Energy teilweise im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln Kurse Aktien von SAP und Siemens Energy teilweise im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln Kurse
Rheinmetall-Aktie steigt nach Kaufempfehlungen und Drohnenabschüssen in Polen - zieht HENSOLDT & RENK mit Rheinmetall-Aktie steigt nach Kaufempfehlungen und Drohnenabschüssen in Polen - zieht HENSOLDT & RENK mit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!
So bewegt sich Oracle

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Mittwochnachmittag mit sattem Kursplus

10.09.25 16:11 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Mittwochnachmittag mit sattem Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Oracle. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 36,8 Prozent auf 330,30 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
289,75 EUR 83,40 EUR 40,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 36,8 Prozent im Plus bei 330,30 USD. In der Spitze legte die Oracle-Aktie bis auf 339,54 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 317,66 USD. Zuletzt wechselten via New York 4.242.739 Oracle-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 339,54 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Oracle-Aktie somit 2,72 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,01 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 63,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,84 USD. Im Vorjahr erhielten Oracle-Aktionäre 1,70 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Oracle-Aktie bei 240,00 USD.

Am 09.09.2025 äußerte sich Oracle zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,03 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 14,93 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 15.12.2025 dürfte Oracle Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 14.09.2026 dürfte Oracle die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Oracle im Jahr 2026 6,77 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 5 Jahren eingefahren

Ausblick: Oracle legt Quartalsergebnis vor

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

In eigener Sache

Übrigens: Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Oracle

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Oracle

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Oracle Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
16:21Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
14:16Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
08:01Oracle BuyUBS AG
08:01Oracle BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:01Oracle BuyUBS AG
08:01Oracle BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
29.08.2025Oracle BuyUBS AG
06.08.2025Oracle KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
16:21Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
14:16Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
08.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.06.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen