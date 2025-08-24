Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Mittwochnachmittag mit sattem Kursplus

So bewegt sich Oracle

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Oracle. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 36,8 Prozent auf 330,30 USD zu.

Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 36,8 Prozent im Plus bei 330,30 USD. In der Spitze legte die Oracle-Aktie bis auf 339,54 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 317,66 USD. Zuletzt wechselten via New York 4.242.739 Oracle-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 339,54 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Oracle-Aktie somit 2,72 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,01 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 63,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,84 USD. Im Vorjahr erhielten Oracle-Aktionäre 1,70 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Oracle-Aktie bei 240,00 USD.

Am 09.09.2025 äußerte sich Oracle zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,03 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 14,93 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 15.12.2025 dürfte Oracle Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 14.09.2026 dürfte Oracle die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Oracle im Jahr 2026 6,77 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

