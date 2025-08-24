Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Oracle-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,8 Prozent auf 315,78 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 3,8 Prozent auf 315,78 USD. Das Tagestief markierte die Oracle-Aktie bei 313,82 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 330,00 USD. Zuletzt wechselten 1.772.880 Oracle-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 345,69 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Oracle-Aktie 9,47 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,01 USD. Mit Abgaben von 62,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Oracle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 264,50 USD je Oracle-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Oracle am 09.09.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,01 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 14,93 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Oracle am 15.12.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 14.09.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,83 USD je Oracle-Aktie.

