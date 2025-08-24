DAX23.664 +0,1%ESt505.377 +0,3%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.050 +1,2%Nas22.034 +0,7%Bitcoin97.589 +0,2%Euro1,1746 +0,4%Öl66,44 -1,7%Gold3.638 -0,1%
Nach EZB-Entscheid: DAX in Grün -- Wall Street fester -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Dank KI-Boom - Synopsys-Aktie erholt sich nach heftigem Kurseinbruch
Aktien von SoftBank, Cambricon, Samsung und Co. ziehen an - Oracle-Ausblick treibt an
Blick auf Oracle-Kurs

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

11.09.25 16:13 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,8 Prozent auf 315,78 USD ab.

Oracle Corp.
269,70 EUR -12,30 EUR -4,36%
Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 3,8 Prozent auf 315,78 USD. Das Tagestief markierte die Oracle-Aktie bei 313,82 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 330,00 USD. Zuletzt wechselten 1.772.880 Oracle-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 345,69 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Oracle-Aktie 9,47 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,01 USD. Mit Abgaben von 62,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Oracle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 264,50 USD je Oracle-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Oracle am 09.09.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,01 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 14,93 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Oracle am 15.12.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 14.09.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,83 USD je Oracle-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Oracle-Aktie von Ausblick stark beflügelt: Erwartungen von Umsatz und Gewinn verfehlt

Hot Stocks heute: Überraschungstage an der Börse - Oracle, Erzeugerpreise, Apple

NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 5 Jahren eingefahren

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
17:01Oracle KaufenDZ BANK
10.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Oracle BuyUBS AG
10.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17:01Oracle KaufenDZ BANK
10.09.2025Oracle BuyUBS AG
10.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
29.08.2025Oracle BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
08.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.06.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

