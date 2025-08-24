Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,8 Prozent auf 315,78 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 3,8 Prozent auf 315,78 USD. Das Tagestief markierte die Oracle-Aktie bei 313,82 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 330,00 USD. Zuletzt wechselten 1.772.880 Oracle-Aktien den Besitzer.
Am 10.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 345,69 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Oracle-Aktie 9,47 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,01 USD. Mit Abgaben von 62,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten Oracle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 264,50 USD je Oracle-Aktie an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Oracle am 09.09.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,01 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 14,93 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Oracle am 15.12.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 14.09.2026.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,83 USD je Oracle-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie
Oracle-Aktie von Ausblick stark beflügelt: Erwartungen von Umsatz und Gewinn verfehlt
Hot Stocks heute: Überraschungstage an der Börse - Oracle, Erzeugerpreise, Apple
NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 5 Jahren eingefahren
Übrigens: Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Oracle
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Oracle
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Oracle Corp.
Analysen zu Oracle Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17:01
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|10.09.2025
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.2025
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Oracle Buy
|UBS AG
|10.09.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17:01
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|10.09.2025
|Oracle Buy
|UBS AG
|10.09.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.2025
|Oracle Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.2025
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.2025
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.06.2025
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.12.2022
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2022
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.2019
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.2015
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.2015
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen