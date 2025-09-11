DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.929 -0,4%Nas22.112 +0,3%Bitcoin98.288 -0,1%Euro1,1713 -0,2%Öl67,48 +1,8%Gold3.645 +0,3%
So bewegt sich Oracle

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag mit Abschlägen

12.09.25 16:10 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Oracle gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Oracle-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 298,55 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
252,30 EUR -10,80 EUR -4,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die Oracle-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,0 Prozent auf 298,55 USD ab. Im Tief verlor die Oracle-Aktie bis auf 298,55 USD. Bei 306,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.190.585 Oracle-Aktien.

Am 11.09.2025 markierte das Papier bei 345,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Oracle-Aktie mit einem Kursplus von 15,79 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 119,01 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Oracle-Aktie 150,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,86 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 264,50 USD für die Oracle-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Oracle am 09.09.2025. Oracle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,03 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent auf 14,93 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 15.12.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 14.09.2026.

In der Oracle-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,83 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

