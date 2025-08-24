DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,44 -1,2%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.877 -2,8%Euro1,1661 -0,7%Öl69,63 +0,8%Gold3.749 +0,4%
Fokus auf Aktienkurs

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger setzen Oracle am Donnerstagabend unter Druck

25.09.25 20:24 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger setzen Oracle am Donnerstagabend unter Druck

Die Aktie von Oracle gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 6,3 Prozent auf 289,00 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
250,90 EUR -8,20 EUR -3,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr rutschte die Oracle-Aktie in der New York-Sitzung um 6,3 Prozent auf 289,00 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Oracle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 288,55 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 295,15 USD. Zuletzt wechselten via New York 3.365.871 Oracle-Aktien den Besitzer.

Bei 345,69 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,62 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 119,01 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Oracle-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,70 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,84 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Oracle-Aktie wird bei 281,83 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Oracle am 09.09.2025. Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 14,93 Mrd. USD gegenüber 13,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 15.12.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Oracle veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,84 USD je Aktie in den Oracle-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

