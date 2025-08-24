Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger setzen Oracle am Donnerstagabend unter Druck

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Oracle gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 6,3 Prozent auf 289,00 USD ab.

Um 20:08 Uhr rutschte die Oracle-Aktie in der New York-Sitzung um 6,3 Prozent auf 289,00 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Oracle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 288,55 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 295,15 USD. Zuletzt wechselten via New York 3.365.871 Oracle-Aktien den Besitzer.

Bei 345,69 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,62 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 119,01 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Oracle-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,70 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,84 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Oracle-Aktie wird bei 281,83 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Oracle am 09.09.2025. Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 14,93 Mrd. USD gegenüber 13,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 15.12.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Oracle veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,84 USD je Aktie in den Oracle-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

Aktien von SoftBank und Oracle ungleich: Mega-Ausbau der KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI geplant

NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor einem Jahr abgeworfen

Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung