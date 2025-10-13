DAX24.344 +0,4%Est505.555 +0,4%MSCI World4.284 +1,1%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.643 +2,0%Bitcoin99.001 -0,3%Euro1,1570 -0,4%Öl63,61 +2,5%Gold4.099 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Entspannung nach Trumps Zolldrohung: DAX erholt -- Wall Street fester -- HENSOLDT mit neuer Kooperation -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL, AMD im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100 Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100
Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Oracle im Fokus

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle tendiert am Nachmittag fester

13.10.25 16:08 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von Oracle gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,4 Prozent im Plus bei 305,99 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
265,45 EUR 12,00 EUR 4,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Oracle zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 4,4 Prozent auf 305,99 USD. Im Tageshoch stieg die Oracle-Aktie bis auf 306,77 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 299,36 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 817.949 Oracle-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 345,69 USD. Dieser Kurs wurde am 11.09.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,97 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 119,01 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 61,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,83 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Oracle-Aktie bei 301,00 USD.

Am 09.09.2025 äußerte sich Oracle zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,03 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,93 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,31 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.12.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Oracle-Aktie in Höhe von 6,81 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

Keine Tesla-Aktie ohne Elon Musk? So rechtfertigt der Vorstand das Mega-Vergütungspaket

Verliert der OpenAI-Deal an Strahlkraft? Anleger nehmen bei der AMD-Aktie Gewinne mit

Nach Kurssprung: Diese ETFs setzen besonders stark auf die Oracle-Aktie

In eigener Sache

Übrigens: Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Oracle

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Oracle

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Oracle Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
03.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
01.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
22.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Oracle KaufenDZ BANK
10.09.2025Oracle BuyUBS AG
10.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
01.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen