Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von Oracle gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,4 Prozent im Plus bei 305,99 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Oracle zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 4,4 Prozent auf 305,99 USD. Im Tageshoch stieg die Oracle-Aktie bis auf 306,77 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 299,36 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 817.949 Oracle-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 345,69 USD. Dieser Kurs wurde am 11.09.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,97 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 119,01 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 61,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,83 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Oracle-Aktie bei 301,00 USD.

Am 09.09.2025 äußerte sich Oracle zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,03 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,93 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,31 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.12.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Oracle-Aktie in Höhe von 6,81 USD im Jahr 2026 aus.

