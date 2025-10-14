Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle gibt am Dienstagnachmittag ab

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Oracle. Das Papier von Oracle befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 4,2 Prozent auf 294,98 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Oracle-Aktie in der New York-Sitzung um 4,2 Prozent auf 294,98 USD ab. Der Kurs der Oracle-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 291,99 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 303,47 USD. Bisher wurden heute 606.496 Oracle-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 345,69 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Oracle-Aktie somit 14,67 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (119,01 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Oracle-Aktie 147,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 301,00 USD.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Oracle am 09.09.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 USD gegenüber 1,03 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 14,93 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 13,31 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.12.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Oracle ein EPS in Höhe von 6,81 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

Keine Tesla-Aktie ohne Elon Musk? So rechtfertigt der Vorstand das Mega-Vergütungspaket

Verliert der OpenAI-Deal an Strahlkraft? Anleger nehmen bei der AMD-Aktie Gewinne mit

Nach Kurssprung: Diese ETFs setzen besonders stark auf die Oracle-Aktie